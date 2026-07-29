15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — о своих хобби: у меня всё всегда должно быть соревновательным

Зверев — о своих хобби: у меня всё всегда должно быть соревновательным
Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий вторую строчку рейтинга, рассказал, чем занимается в свободное от тренировок время.

– Если отвлечься от тенниса, что приносит тебе удовольствие? Какие у тебя хобби? Как ты отвлекаешься?
– На самом деле, я очень люблю гольф. Мне нравится играть в гольф. И вообще всё, что делают мои друзья. Я невероятно азартен во всём, что мы делаем — будь то карточные игры, или просто пробежка, или Schlag den Star (Schlag den Star – немецкое телешоу. – Прим. «Чемпионата»). У меня всё всегда должно быть соревновательным.

– Я тебя видел на Schlag den Star.
– Да, там я был не таким азартным, очень быстро проиграл. Но это было моё первое появление на телевидении, я не знал, как себя вести, что делать. Чувствовал себя некомфортно.

– А есть ли у тебя какое-то тайное удовольствие? Может, ты вечером сидишь на диване и смотришь какое-нибудь трэш-ТВ?
– Нет, при всём уважении, я не могу смотреть трэш-ТВ. Не могу. Меня это раздражает, правда, – сказал Зверев в подкасте Knossi meets.

Материалы по теме
US Open собрал фантастическую сетку микста. Джокович и Соболенко наконец-то сыграют в паре
US Open собрал фантастическую сетку микста. Джокович и Соболенко наконец-то сыграют в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android