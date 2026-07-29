Зверев — о своих хобби: у меня всё всегда должно быть соревновательным

Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий вторую строчку рейтинга, рассказал, чем занимается в свободное от тренировок время.

– Если отвлечься от тенниса, что приносит тебе удовольствие? Какие у тебя хобби? Как ты отвлекаешься?

– На самом деле, я очень люблю гольф. Мне нравится играть в гольф. И вообще всё, что делают мои друзья. Я невероятно азартен во всём, что мы делаем — будь то карточные игры, или просто пробежка, или Schlag den Star (Schlag den Star – немецкое телешоу. – Прим. «Чемпионата»). У меня всё всегда должно быть соревновательным.

– Я тебя видел на Schlag den Star.

– Да, там я был не таким азартным, очень быстро проиграл. Но это было моё первое появление на телевидении, я не знал, как себя вести, что делать. Чувствовал себя некомфортно.

– А есть ли у тебя какое-то тайное удовольствие? Может, ты вечером сидишь на диване и смотришь какое-нибудь трэш-ТВ?

– Нет, при всём уважении, я не могу смотреть трэш-ТВ. Не могу. Меня это раздражает, правда, – сказал Зверев в подкасте Knossi meets.