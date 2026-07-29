Людмила Самсонова прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

70-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над китаянкой Ван Синьюй во втором круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

«Сейчас действительно показываю очень высокий уровень игры. Получаю удовольствие от тенниса и надеюсь продолжать в том же духе.

Сегодня подача была очень хорошей. Я сейчас много работаю над этим элементом, поэтому очень рада, что результат уже начинает появляться. Это делает меня по-настоящему счастливой», – сказала Самсонова в интервью на корте после матча.

В 1/4 финала турнира в Вашингтоне Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи Диана Шнайдер (Россия) – Анастасия Потапова (Австрия).