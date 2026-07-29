Людмила Самсонова прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
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70-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над китаянкой Ван Синьюй во втором круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Вашингтон (ж). 2-й круг
29 июля 2026, среда. 18:10 МСК
42
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
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70
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
«Сейчас действительно показываю очень высокий уровень игры. Получаю удовольствие от тенниса и надеюсь продолжать в том же духе.
Сегодня подача была очень хорошей. Я сейчас много работаю над этим элементом, поэтому очень рада, что результат уже начинает появляться. Это делает меня по-настоящему счастливой», – сказала Самсонова в интервью на корте после матча.
В 1/4 финала турнира в Вашингтоне Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи Диана Шнайдер (Россия) – Анастасия Потапова (Австрия).
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