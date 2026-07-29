«Против него было невозможно играть». Зверев — о самом неудобном сопернике

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о самых неудобных соперниках в разные периоды своей карьеры.

– Кто был самым сложным соперником в твоей карьере? Тот, про которого ты говорил: «О нет, только не он»? Джокович? Можешь вспомнить, против кого ты вообще не хотел играть?

– Конечно, был период, когда против Новака было невозможно играть.

Вот против Надаля в начале карьеры я не любил играть: он физически был слишком сильным для меня, а я был слишком худым, у меня не было силы, но мы всегда играли очень плотные матчи. Но в конце побеждал он, потому что я уставал. И это изменилось, когда мне стало примерно 24 года. Я выиграл у него три или четыре раза подряд. Из последних пяти матчей я выиграл четыре и проиграл один.

С Джоковичем у нас всегда были безумные розыгрыши. Он выигрывал у меня чаще, но он и у всех выигрывал чаще, чем кто-либо выигрывал у него (смеётся). Действительно великий спортсмен!

А против Синнера в начале карьеры я играл очень-очень охотно. Представляешь, когда-то были времена, когда я радовался, что буду играть с ним (смеётся). Ну, а сейчас я проиграл ему последние семь или восемь раз.

– О боже! И как так произошло?

– Синнер полностью изменился! Он так улучшил свою игру, так улучшил свои удары, он стал настолько стабилен, что не даёт тебе и шанса! Раньше его абсолютным слабым местом была подача. Всегда казалось, что против него можно бороться в каждом гейме на его подаче. А теперь такое чувство, что ты играешь розыгрыши только на своей подаче.

А против Карлоса Алькараса я играю с огромным удовольствием. Конечно, я иногда проигрываю, иногда выигрываю, но матчи с ним всегда невероятно красивые, жёсткие битвы, как в этом году в Австралии, где мы играли пять с половиной часов и я в конце чуть-чуть проиграл. Но играть против него — действительно удовольствие, – сказал Зверев в подкасте Knossi meets.