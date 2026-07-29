Сын Ллейтона Хьюитта стал вторым самым молодым австралийцем с победой на ATP вне Австралии

612-я ракетка мира австралийский теннисист Круз Хьюитт, являющийся сыном победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, стал вторым самым молодым австралийским теннисистом, которому удалось одержать победу на турнире АТР за пределами своей страны, сообщает Opta Ace. Ранее Хьюитт-младший одержал свою первую победу в карьере на турнирах АТР, обыграв в стартовом матче соревнования в Вашингтоне (США) американца Маркуса Гирона (6:3, 6:4).

На момент победы Крузу Хьюитту исполнилось 17 лет и 228 дней. Самым молодым австралийцем, добившимся победы на турнире вне Австралии, является отец Хьюитта – Ллейтон Хьюитт, который сделал это в возрасте 17 лет 148 дней.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Круз Хьюитт сыграет с победителем встречи Стефанос Циципас (Греция) – Алекс де Минор (Австралия).