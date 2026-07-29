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Алекс де Минор – Стефанос Циципас, результат матча 29 июля, счёт: 2:1, 1-й круг турнира ATP-500 в Вашингтоне

Алекс де Минор вышел во второй круг ATP-500 в Вашингтоне, выиграв у Стефаноса Циципаса
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Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор выиграл в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США) у греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (51-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Вашингтон (м). 1-й круг
29 июля 2026, среда. 20:20 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Стефанос Циципас
51
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. Во время матча де Минор смог четыре раза подать навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Циципас сделал восемь эйсов, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав два брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира Алекс де Минор встретится со своим соотечественником Крузом Ллейтоном Хьюиттом (612-й номер рейтинга).

Турнирная сетка ATP-500 в Вашингтоне
Календарь ATP-500 в Вашингтоне
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