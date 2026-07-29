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Камила Осорио — Анастасия Захарова, результат матча 29 июля 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-250 Мемфис

Анастасия Захарова вышла в 1/4 финала турнира в Мемфисе
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101-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Мемфисе (США), обыграв в матче второго круга колумбийку Камилу Осорио (56-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Мемфис. 2-й круг
29 июля 2026, среда. 20:55 МСК
Камила Осорио
56
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Анастасия Захарова
101
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Анастасия Захарова не выполнила ни одной подачи навылет и не допустила при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Камила Осорио сделала три эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Мемфисе Анастасия Захарова сыграет с победительницей встречи Татьяна Мария (Германия) – Рената Сарасуа (Мексика).

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