Лоренцо Музетти прошёл в третий круг ATP-500 в Вашингтоне
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (15-й номер рейтинга) выиграл во втором круге хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США) у австралийца Александара Вукича со счётом 6:3, 5:7, 6:3.
Вашингтон (м). 2-й круг
29 июля 2026, среда. 20:10 МСК
105
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7
|3
|
|5
|6
15
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Встреча продлилась 2 часа 17 минут. По ходу матча Музетти смог восемь раз подать навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Вукич также сделал восемь эйсов, но допустил при этом две двойные ошибки и реализовал 11 брейк-пойнтов из 16.
Соперник Лоренцо Музетти в третьем круге определится в матче между испанцем Рафаэлем Ходаром (24-й номер рейтинга) и представителем Японии Кеем Нисикори (721-я строчка рейтинга).
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