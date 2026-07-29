Лоренцо Музетти прошёл в третий круг ATP-500 в Вашингтоне

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (15-й номер рейтинга) выиграл во втором круге хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США) у австралийца Александара Вукича со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 17 минут. По ходу матча Музетти смог восемь раз подать навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Вукич также сделал восемь эйсов, но допустил при этом две двойные ошибки и реализовал 11 брейк-пойнтов из 16.

Соперник Лоренцо Музетти в третьем круге определится в матче между испанцем Рафаэлем Ходаром (24-й номер рейтинга) и представителем Японии Кеем Нисикори (721-я строчка рейтинга).