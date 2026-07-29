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Александар Вукич – Лоренцо Музетти, результат матча 29 июля, счёт: 1:2, 2-й круг турнира ATP-500 в Вашингтоне

Лоренцо Музетти прошёл в третий круг ATP-500 в Вашингтоне
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (15-й номер рейтинга) выиграл во втором круге хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США) у австралийца Александара Вукича со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Вашингтон (м). 2-й круг
29 июля 2026, среда. 20:10 МСК
Александар Вукич
105
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 3
6 		5 6
         
Лоренцо Музетти
15
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Встреча продлилась 2 часа 17 минут. По ходу матча Музетти смог восемь раз подать навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Вукич также сделал восемь эйсов, но допустил при этом две двойные ошибки и реализовал 11 брейк-пойнтов из 16.

Соперник Лоренцо Музетти в третьем круге определится в матче между испанцем Рафаэлем Ходаром (24-й номер рейтинга) и представителем Японии Кеем Нисикори (721-я строчка рейтинга).

Турнирная сетка ATP-500 в Вашингтоне
Календарь ATP-500 в Вашингтоне
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