«Иногда важно просто отдохнуть». Свитолина — о вылете в первом круге Уимблдона-2026

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как провела время после проигрыша в первом круге Уимблдона-2026.

– Хотел спросить насчёт раннего вылета с Уимблдона. Как вы использовали эти недели между турнирами?

– Да, у меня действительно было много свободного времени, что бывает крайне редко. Но до этого у меня был очень плотный график на грунте, я очень много работала. Так что после провала на Уимблдоне у меня было много времени, чтобы по-настоящему перезагрузиться, немного побыть дома и заняться другими делами вне корта. И я приняла правильное решение сыграть здесь, потому что это хороший способ вернуться в ритм перед крупными турнирами в Торонто, Цинциннати и, конечно, в Нью-Йорке. Я всегда стараюсь смотреть с позитивной стороны на, казалось бы, плохие ситуации. Впереди ещё много турниров и матчей. Иногда важно просто отдохнуть и полностью отключиться от тенниса, а потом снова войти в игру, – сказала Свитолина на предматчевой пресс-конференции турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).

Свитолина начнёт своё выступление на WTA-500 в Вашингтоне со второго круга, в котором сыграет против представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой (108-й номер рейтинга).