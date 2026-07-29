15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Иногда важно просто отдохнуть». Свитолина — о вылете в первом круге Уимблдона-2026

«Иногда важно просто отдохнуть». Свитолина — о вылете в первом круге Уимблдона-2026
Комментарии

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как провела время после проигрыша в первом круге Уимблдона-2026.

– Хотел спросить насчёт раннего вылета с Уимблдона. Как вы использовали эти недели между турнирами?
– Да, у меня действительно было много свободного времени, что бывает крайне редко. Но до этого у меня был очень плотный график на грунте, я очень много работала. Так что после провала на Уимблдоне у меня было много времени, чтобы по-настоящему перезагрузиться, немного побыть дома и заняться другими делами вне корта. И я приняла правильное решение сыграть здесь, потому что это хороший способ вернуться в ритм перед крупными турнирами в Торонто, Цинциннати и, конечно, в Нью-Йорке. Я всегда стараюсь смотреть с позитивной стороны на, казалось бы, плохие ситуации. Впереди ещё много турниров и матчей. Иногда важно просто отдохнуть и полностью отключиться от тенниса, а потом снова войти в игру, – сказала Свитолина на предматчевой пресс-конференции турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).

Свитолина начнёт своё выступление на WTA-500 в Вашингтоне со второго круга, в котором сыграет против представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой (108-й номер рейтинга).

Вашингтон (ж). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 17:00 МСК
Полина Кудерметова
108
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
10
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Календарь WTA-500 в Вашингтоне
Турнирная сетка WTA-500 в Вашингтоне
Материалы по теме
«Против подруги играть непросто». Калинская — о победе над Касаткиной в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android