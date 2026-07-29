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Видео: Алькарас активно готовится к возвращению на турниры

Видео: Алькарас активно готовится к возвращению на турниры
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новое видео с тренировки, на которой активно отрабатывает удары и готовится к возвращению к соревнованиям после травмы.

Испанец не принимал участия в турнирах АТР с апреля 2026 года после травмы запястья, которую он получил на соревнованиях в Барселоне. Алькарас пропустил «Ролан Гаррос» – 2026, действующим победителем которого он являлся, и Уимблдон, где выходил в финал в сезоне-2025.

Ранее стало известно, что испанец может вернуться к соревнованиям на «Мастерсе» в Цинциннати (США), проведение которого запланировано с 11 по 23 августа.

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