Круз Хьюитт повторил празднование своего отца после первой победы в карьере на турнире АТР
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612-я ракетка мира австралийский теннисист Круз Хьюитт, являющийся сыном победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, повторил празднование отца после победы в своём дебютном матче на турнире АТР. Ранее Круз обыграл американца Маркоса Гирона в первом круге турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:4.
Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 21:35 МСК
85
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
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612
Круз Ллейтон Хьюитт
К. Хьюитт
Фото: Скриншот трансляции
«Было здорово повторить это празднование. Мой папа сильно помог, чтобы я оказался там, где сейчас, и я благодарен ему за это», – сказал Круз Хьюитт в студии Tennis Channel.
Во втором круге турнира в Вашингтоне Круз Хьюитт сыграет с ещё одним австралийским теннисистом Алексом де Минором.
Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является Алекс де Минор.
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