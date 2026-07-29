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Круз Хьюитт повторил празднование своего отца после первой победы в карьере на турнире АТР

Круз Хьюитт повторил празднование своего отца после первой победы в карьере на турнире АТР
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612-я ракетка мира австралийский теннисист Круз Хьюитт, являющийся сыном победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, повторил празднование отца после победы в своём дебютном матче на турнире АТР. Ранее Круз обыграл американца Маркоса Гирона в первом круге турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:4.

Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 21:35 МСК
Маркос Гирон
85
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Круз Ллейтон Хьюитт
612
Австралия
Круз Ллейтон Хьюитт
К. Хьюитт

Фото: Скриншот трансляции

«Было здорово повторить это празднование. Мой папа сильно помог, чтобы я оказался там, где сейчас, и я благодарен ему за это», – сказал Круз Хьюитт в студии Tennis Channel.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Круз Хьюитт сыграет с ещё одним австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является Алекс де Минор.

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