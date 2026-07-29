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«Мы могли выпить пива и сходить в ночной клуб». Сафин — об отдыхе теннисистов в 2000-е

«Мы могли выпить пива и сходить в ночной клуб». Сафин — об отдыхе теннисистов в 2000-е
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Победитель двух турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин рассказал, как проводили время теннисисты во времена его спортивной карьеры.

«У нас была очень крутая тусовка. Австралийцы – очень хорошие ребята. Шведы, французы, немцы очень весёлые. Американцы вообще очень крутые. Это было своего рода братство. Это был цирк, путешествующий по миру. Настоящая банда, которая гоняла с одного турнира на другой, путешествуя круглый год. Мы могли пойти куда угодно, выпить пива, сходить в ночной клуб. Никто не снимал никаких видео. Домой возвращались под утро, а через несколько часов снова выходили на матч», – сказал Сафин в выпуске ACES: The ATP No. Club.

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