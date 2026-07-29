147-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер получил уайлд-кард на «Мастерс» в Монреале (Канада). Ранее британец снялся перед стартом на турнире АТР-500 в Вашингтоне (США).

Дрейпер с осени 2025 года восстанавливается после полученной травмы руки. В текущем сезоне он уже пропустил Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Первым для Дрейпера с момента взятой в апреле паузы турниром стал АТР-250 в Истбурне в минувшем июне, где британец дошёл до полуфинала.

«Мастерс» в Монреале пройдёт со 2 по 13 августа. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Бен Шелтон, который в финале прошлогоднего турнира обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).