Тейлор Фриц вышел в третий круг ATP-500 в Вашингтоне
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), выиграв у поляка Камиля Майхшака (72-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Вашингтон (м). 2-й круг
29 июля 2026, среда. 22:45 МСК
10
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
72
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. По ходу матча Фрицу удалось 14 раз подать навылет, допустить три двойные ошибки и реализовать 2 брейк-пойнта из 10. Майхшак сделал шесть эйсов, допустив при этом две двойные ошибки, брейк-пойнтов не было.
Соперник Тейлора Фрица в третьем круге турнира определится в матче между американцем Алексом Михельсеном (40-е место в рейтинге) и французом Адрианом Маннарино, занимающим 47-ю строчку рейтинга.
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