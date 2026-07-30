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Тейлор Фриц – Камиль Майхшак, результат матча 29 июля, счёт: 2:0, 2-й круг турнира ATP-500 в Вашингтоне

Тейлор Фриц вышел в третий круг ATP-500 в Вашингтоне
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), выиграв у поляка Камиля Майхшака (72-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Вашингтон (м). 2-й круг
29 июля 2026, среда. 22:45 МСК
Тейлор Фриц
10
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Камиль Майхшак
72
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. По ходу матча Фрицу удалось 14 раз подать навылет, допустить три двойные ошибки и реализовать 2 брейк-пойнта из 10. Майхшак сделал шесть эйсов, допустив при этом две двойные ошибки, брейк-пойнтов не было.

Соперник Тейлора Фрица в третьем круге турнира определится в матче между американцем Алексом Михельсеном (40-е место в рейтинге) и французом Адрианом Маннарино, занимающим 47-ю строчку рейтинга.

Турнирная сетка ATP-500 в Вашингтоне
Календарь ATP-500 в Вашингтоне
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