Тейлор Фриц вышел в третий круг ATP-500 в Вашингтоне

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), выиграв у поляка Камиля Майхшака (72-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. По ходу матча Фрицу удалось 14 раз подать навылет, допустить три двойные ошибки и реализовать 2 брейк-пойнта из 10. Майхшак сделал шесть эйсов, допустив при этом две двойные ошибки, брейк-пойнтов не было.

Соперник Тейлора Фрица в третьем круге турнира определится в матче между американцем Алексом Михельсеном (40-е место в рейтинге) и французом Адрианом Маннарино, занимающим 47-ю строчку рейтинга.