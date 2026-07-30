Круз Хьюитт рассказал, давал ли ему отец советы перед матчем на турнире в Вашингтоне

612-я ракетка мира австралийский теннисист Круз Хьюитт, являющийся сыном победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, рассказал о своём настроении на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США).

– Ты упомянул, что был здесь маленьким ребёнком и проводил время с отцом и другими игроками. Интересно, давал ли тебе отец какие-то советы? Что он говорил тебе об игре здесь, в Вашингтоне, перед турниром в этом году?

– Да, ему всегда нравилось здесь играть. У него тоже хорошие воспоминания об этом месте. Но нет, перед тем как я вышел сегодня, его главный совет был просто наслаждаться и пользоваться возможностью, которая у меня есть. И, очевидно, когда я получаю удовольствие, я показываю свою лучшую игру.

– Я хотел спросить, выходя на следующий матч, есть ли что-то конкретное, на чём ты сосредоточен в своей игре, что ты отрабатывал сегодня и хочешь применить?

– На самом деле такого нет. Надо просто хорошо подготовиться, принести уверенность и веру в каждый матч. Очевидно, мне нужно хорошо подавать, независимо от того, с кем я играю. Я хочу бороться, – сказал Хьюитт на послематчевой пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Круз Хьюитт сыграет со своим соотечественником Алексом де Минором.