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«Это был не самый красивый теннис». Де Минор — о победе над Циципасом в Вашингтоне

«Это был не самый красивый теннис». Де Минор — о победе над Циципасом в Вашингтоне
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Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в матче первого круга турнира АТР-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Вашингтон (м). 1-й круг
29 июля 2026, среда. 20:20 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Стефанос Циципас
51
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Перед турниром у меня не было каких-то особых ожиданий. После свадьбы совсем немного времени, так что переход получился очень быстрым. Я рад, что сумел найти способ победить в непростом матче. Это был не самый красивый теннис, но я сделал ровно столько, сколько было нужно для победы, и доволен этим.

Стефанос уже очень давно является игроком высочайшего уровня. Он отлично использует свой форхенд с забеганием, и если не удаётся направлять мяч ему под бэкхенд, то возникают серьёзные проблемы. В предыдущих матчах против него я не лучшим образом подавал. Сегодня я немного изменил свою подачу, и это в итоге сработало», – сказал де Минор в интервью на корте после матча.

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