«Мы вместе встречаем Рождество». Круз Хьюитт — об Алексе де Миноре

Австралийский теннисист Круз Хьюитт (612-я строчка рейтинга) рассказал о дружбе с шестой ракетой мира своим соотечественником Алексом де Минором, с которым сыграет во втором круге турнира ATP-500 в Вашингтоне (США).

– Ты сыграешь с Алексом де Минором, которого знаешь, вероятно, большую часть своей жизни. Интересно, как тебе будет играть с ним? Можешь рассказать о вашей личной истории?

– Очевидно, это мечта — разделить с ним корт. Он мне как старший брат. Я знаю его практически всю свою жизнь. Он останавливался у нас. Мы вместе встречаем Рождество. Алекс многому меня научил. Думаю, это было бы очень крутым воспоминанием для нас обоих.

– Как часто ты тренировался с ним в последнее время?

– Я тренировался с ним перед этим турниром два дня, а также несколько раз на Уимблдоне. Очевидно, я многому учусь, играя с ним, – сказал Хьюитт на пресс-конференции после матча.