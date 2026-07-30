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«Мы вместе встречаем Рождество». Круз Хьюитт — об Алексе де Миноре

«Мы вместе встречаем Рождество». Круз Хьюитт — об Алексе де Миноре
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Австралийский теннисист Круз Хьюитт (612-я строчка рейтинга) рассказал о дружбе с шестой ракетой мира своим соотечественником Алексом де Минором, с которым сыграет во втором круге турнира ATP-500 в Вашингтоне (США).

– Ты сыграешь с Алексом де Минором, которого знаешь, вероятно, большую часть своей жизни. Интересно, как тебе будет играть с ним? Можешь рассказать о вашей личной истории?
– Очевидно, это мечта — разделить с ним корт. Он мне как старший брат. Я знаю его практически всю свою жизнь. Он останавливался у нас. Мы вместе встречаем Рождество. Алекс многому меня научил. Думаю, это было бы очень крутым воспоминанием для нас обоих.

– Как часто ты тренировался с ним в последнее время?
– Я тренировался с ним перед этим турниром два дня, а также несколько раз на Уимблдоне. Очевидно, я многому учусь, играя с ним, – сказал Хьюитт на пресс-конференции после матча.

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