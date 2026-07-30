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Диана Шнайдер/Венус Уильямс – Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира WTA-500 в Вашингтоне

Шнайдер/Уильямс — Цяньхуэй/Ифань: текстовая онлайн-трансляция матча в Вашингтоне
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Сегодня, 30 июля, продолжится розыгрыш парного разряда хардового турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче второго круга соревнований сыграют российско-американский дуэт Диана Шнайдер/Винус Уильямс и китайская пара Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань. Встреча начнётся не ранее 1:15 мск.

Вашингтон — парный разряд (ж). 1/4 финала
30 июля 2026, четверг. 01:15 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Д. Шнайдер В. Уильямс
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0
3
         
Тан Цяньхуэй
Китай
Тан Цяньхуэй
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Т. Цяньхуэй С. Ифань

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча парного разряда турнира. Для Дианы и Винус это первый совместный турнир, для Тан и Сюй — второй (первый был в Мериде в конце февраля нынешнего года). На старте Вашингтона Шнайдер и Уильямс победили Эйкери и Глисон (6:3, 6:4), а Цяньхуэй и Ифань — Данилину и Фернандес (6:2, 6:4).

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа.

Сетка парного разряда турнира в Вашингтоне (ж)
Календарь парного разряда турнира в Вашингтоне (ж)
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