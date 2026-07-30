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«Видел, как он рос». Де Минор поделился воспоминаниями о Крузе Хьюитте

«Видел, как он рос». Де Минор поделился воспоминаниями о Крузе Хьюитте
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Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор поделился воспоминаниями о знакомстве с 17-летним соотечественником Крузом Хьюиттом, отметив, что с нетерпением ждёт их очной встречи во втором круге турнира АТР-500 в Вашингтоне (США).

Вашингтон (м). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
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Круз Ллейтон Хьюитт
612
Австралия
Круз Ллейтон Хьюитт
К. Хьюитт

«Думаю, мои первые воспоминания о нём относятся примерно к тому времени, когда ему было семь лет, то есть около 10 лет назад. Я всегда его помнил, видел, как он рос. Было потрясающе наблюдать за его путём — от мальчика, у которого ракетка была больше него самого, до того, кем он стал сейчас: уже взрослым парнем, показывающим теннис очень высокого уровня.

Мы много раз вместе тренировались, и я с нетерпением жду нашего матча», – сказал де Минор в студии Tennis Channel.

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