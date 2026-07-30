«Видел, как он рос». Де Минор поделился воспоминаниями о Крузе Хьюитте

Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор поделился воспоминаниями о знакомстве с 17-летним соотечественником Крузом Хьюиттом, отметив, что с нетерпением ждёт их очной встречи во втором круге турнира АТР-500 в Вашингтоне (США).

«Думаю, мои первые воспоминания о нём относятся примерно к тому времени, когда ему было семь лет, то есть около 10 лет назад. Я всегда его помнил, видел, как он рос. Было потрясающе наблюдать за его путём — от мальчика, у которого ракетка была больше него самого, до того, кем он стал сейчас: уже взрослым парнем, показывающим теннис очень высокого уровня.

Мы много раз вместе тренировались, и я с нетерпением жду нашего матча», – сказал де Минор в студии Tennis Channel.