Шнайдер/Уильямс — Цяньхуэй/Ифань: китайская пара взяла первый сет матча в Вашингтоне

Сегодня, 30 июля, на хардовых кортах Вашингтона проходит турнир категории WTA-500 в парном разряде. В рамках игрового дня за выход в полуфинал турнира дуэт россиянки Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс сражается с китайской парой Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Китайская пара выиграла первый сет матча со счётом 6:4.

Победитель матча в полуфинале сыграет с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Алдила Сутджиади (Индонезия).

Напомним, на предыдущей стадии турнира Шнайдер и Уильямс обыграли пару Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США) со счётом 6:3, 6:4.