Шнайдер/Уильямс — Цяньхуэй/Ифань: китайская пара взяла первый сет матча в Вашингтоне
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Сегодня, 30 июля, на хардовых кортах Вашингтона проходит турнир категории WTA-500 в парном разряде. В рамках игрового дня за выход в полуфинал турнира дуэт россиянки Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс сражается с китайской парой Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вашингтон — парный разряд (ж). 1/4 финала
30 июля 2026, четверг. 01:15 МСК
Диана Шнайдер
Винус Уильямс
Д. Шнайдер В. Уильямс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Тан Цяньхуэй
Сюй Ифань
Т. Цяньхуэй С. Ифань
Китайская пара выиграла первый сет матча со счётом 6:4.
Победитель матча в полуфинале сыграет с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Алдила Сутджиади (Индонезия).
Напомним, на предыдущей стадии турнира Шнайдер и Уильямс обыграли пару Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США) со счётом 6:3, 6:4.
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