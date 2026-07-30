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Диана Шнайдер/Винус Уильямс — Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань, результат матча 30 июля 2026, счёт 0:2, 1/4 финала WTA 500 Вашингтон парный

Диана Шнайдер и Винус Уильямс проиграли в 1/4 финала парного «пятисотника» в Вашингтоне
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На хардовых кортах Вашингтона проходит турнир категории WTA-500 в парном разряде. В рамках игрового дня за выход в полуфинал турнира дуэт россиянки Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс встретился с китайской парой Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань. Матч закончился победой китайской пары со счётом 4:6, 2:6.

Вашингтон — парный разряд (ж). 1/4 финала
30 июля 2026, четверг. 01:15 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Д. Шнайдер В. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Тан Цяньхуэй
Китай
Тан Цяньхуэй
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Т. Цяньхуэй С. Ифань

По ходу матча Шнайдер/Уильямс сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 11. Их соперницы не подали ни разу навылет, сделали две двойных ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из семи.

Китайская пара в полуфинале сыграет с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Алдила Сутджиади (Индонезия).

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