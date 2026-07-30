Диана Шнайдер и Винус Уильямс проиграли в 1/4 финала парного «пятисотника» в Вашингтоне

На хардовых кортах Вашингтона проходит турнир категории WTA-500 в парном разряде. В рамках игрового дня за выход в полуфинал турнира дуэт россиянки Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс встретился с китайской парой Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань. Матч закончился победой китайской пары со счётом 4:6, 2:6.

По ходу матча Шнайдер/Уильямс сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 11. Их соперницы не подали ни разу навылет, сделали две двойных ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из семи.

Китайская пара в полуфинале сыграет с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Алдила Сутджиади (Индонезия).