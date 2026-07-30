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Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 29 июля: как сыграли россиянки, кто вылетел, сенсации

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 29 июля
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С 29 на 30 июля, в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. WTA-500. Вашингтон. Результаты матчей на 29 июля, мск:

Ван Синьюй (Китай) — Людмила Самсонова (Россия) — 2:6, 2:6;
Лейла Фернандес (Китай) — Александра Эала (Филиппины) — 2:6, 6:7;
Эмма Наварро (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 3:6, 6:4, 3:6;
Эшлин Крюгер (США) — Наоми Осака (Япония) — 3:6, 1:3 — отказ Крюгер.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа.

Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне (ж)
Календарь турнира WTA-500 в Вашингтоне (ж)
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