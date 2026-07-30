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Турнир АТР-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 29 июля

Турнир АТР-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 29 июля
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С 29 на 30 июля, в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей соревновательного дня.

Теннис. АТР-500. Вашингтон. Результаты матчей на 29 июля, мск:

Тревор Свайда (США) – Якуб Меншик (Чехия) – 2:6, 7:6, 3:6
Александр Вукич (Австралия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 3:6, 7:5, 3:6
Алекс де Минор (Австралия) – Стефано Циципас (Греция) – 6:4, 3:6, 6:3
Тейлор Фриц (США) – Камиль Майхшак (Польша) – 6:3, 6:4
Алекс Михельсен (США) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 7:6
Рафаэль Ходар (Испания) – Кей Нисикори (Япония) – 6:3, 6:2

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

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