Турнир АТР-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 29 июля

С 29 на 30 июля, в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей соревновательного дня.

Теннис. АТР-500. Вашингтон. Результаты матчей на 29 июля, мск:

Тревор Свайда (США) – Якуб Меншик (Чехия) – 2:6, 7:6, 3:6

Александр Вукич (Австралия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 3:6, 7:5, 3:6

Алекс де Минор (Австралия) – Стефано Циципас (Греция) – 6:4, 3:6, 6:3

Тейлор Фриц (США) – Камиль Майхшак (Польша) – 6:3, 6:4

Алекс Михельсен (США) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 7:6

Рафаэль Ходар (Испания) – Кей Нисикори (Япония) – 6:3, 6:2

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.