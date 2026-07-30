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Карен Хачанов — Бернард Томич, результат матча 30 июля 2026, счёт 0:2, 2-й круг турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

Карен Хачанов сенсационно проиграл 171-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Лос-Кабосе
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе после поражения от австралийца Бернарда Томича, занимающего в мировом рейтинге 171-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Лос-Кабос. 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 06:35 МСК
Бернард Томич
171
Австралия
Бернард Томич
Б. Томич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

По ходу матча Хачанов сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать лишь один брейк-пойнт из четырёх. Томич подал навылет пять раз, совершил одну двойную ошибку, а также реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Томич сразится с победителем противостояния, в котором в эти минуты встречаются британец Кэмерон Норри (39-й номер рейтинга) и другой австралиец, Джеймс Дакворт (83-я ракетка).

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