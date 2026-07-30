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Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание матчей на 30 июля

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание матчей на 30 июля
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Сегодня, 30 июля, в Вашингтоне, США, продолжится розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-500. Вашингтон. Расписание матчей на 30 июля (время московское):

  • 20:00 — Джаниче Чен (Индонезия) — Анна Калинская (Россия, 5);
  • 22:00 — Джессика Пегула (США, 1) — Магдалена Френх (Польша);
  • 01:00 — Диана Шнайдер (Россия, 4) — Анастасия Потапова (Австрия);
  • 03:00 — Полина Кудерметова (Узбекистан, Q) — Элина Свитолина (Украина, 2).

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей чемпионкой соревнований является 34-я ракетка мира Лейла Фернандес (Канада).

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