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Турнир АТР-500 в Вашингтоне: расписание матчей на 30 июля

Турнир АТР-500 в Вашингтоне: расписание матчей на 30 июля
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Сегодня, 30 июля, в Вашингтоне, США, продолжится розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. АТР-500. Вашингтон. Расписание матчей в ночь с 30 на 31 июля (время московское):

  • 18:00 — Брэндон Накашима (США) — Якуб Меншик (Чехия, 7);
  • 20:00 — Алекс де Минор (Австралия, 1) — Круз Ллейтон Хьюитт (Австралия, Q);
  • 23:30 — Теренс Атман (Франция) — Алехандро Табило (Чили);
  • 01:30 — Уго Умбер (Франция) — Бен Шелтон (США, 2).

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим чемпионом соревнований является Алекс де Минор.

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