Ходар вышел в 1/4 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне, обыграв Нисикори в двух сетах
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Испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий 24-е место в рейтинге, обыграл экс четвёртую ракетку мира японца Кея Нисикори во втором круге турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.
Вашингтон (м). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 03:05 МСК
24
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
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721
Кей Нисикори
К. Нисикори
Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Ходар три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Его соперник Нисикори ни разу не сделал эйс и допустил две двойные ошибки. Также японец не сумел воспользоваться тремя брейк-пойнтами.
В 1/4 финала турнира в Вашингтоне Рафаэль Ходар встретится с 15-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.
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