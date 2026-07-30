Ходар вышел в 1/4 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне, обыграв Нисикори в двух сетах

Испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий 24-е место в рейтинге, обыграл экс четвёртую ракетку мира японца Кея Нисикори во втором круге турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Ходар три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Его соперник Нисикори ни разу не сделал эйс и допустил две двойные ошибки. Также японец не сумел воспользоваться тремя брейк-пойнтами.

В 1/4 финала турнира в Вашингтоне Рафаэль Ходар встретится с 15-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.