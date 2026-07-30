Томич благодаря победе над Хачановым впервые с 2019 года вышел в четвертьфинал ATP

171-я ракетка мира австралийский теннисист Бернард Томич впервые с 2019 года вышел в четвертьфинал турнира ATP. Тогда Томич сыграл в 1/4 финала в Анталье и Атланте. Во втором круге турнира ATP-250 в Лос-Кабосе он обыграл россиянина Карена Хачанова, занимающего 26-ю строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Томича.

За выход в полуфинал соревнований представитель Австралии сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри, который занимает 39-ю строчку мирового рейтинга.

Турнир в Лос-Кабосе проходит с 27 июля по 1 августа. Действующим чемпионом соревнований является канадский теннисист Денис Шаповалов.