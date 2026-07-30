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Томич благодаря победе над Хачановым впервые с 2019 года вышел в четвертьфинал ATP

Томич благодаря победе над Хачановым впервые с 2019 года вышел в четвертьфинал ATP
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171-я ракетка мира австралийский теннисист Бернард Томич впервые с 2019 года вышел в четвертьфинал турнира ATP. Тогда Томич сыграл в 1/4 финала в Анталье и Атланте. Во втором круге турнира ATP-250 в Лос-Кабосе он обыграл россиянина Карена Хачанова, занимающего 26-ю строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Томича.

Лос-Кабос. 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 06:35 МСК
Бернард Томич
171
Австралия
Бернард Томич
Б. Томич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

За выход в полуфинал соревнований представитель Австралии сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри, который занимает 39-ю строчку мирового рейтинга.

Турнир в Лос-Кабосе проходит с 27 июля по 1 августа. Действующим чемпионом соревнований является канадский теннисист Денис Шаповалов.

Календарь турнира в Лос-Кабосе
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