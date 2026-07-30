15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-250 в Лос-Кабосе: результаты матчей на 30 июля

Турнир ATP-250 в Лос-Кабосе: результаты матчей на 30 июля
Комментарии

30 июля в Лос-Кабосе, Мексика, продолжился розыгрыш хардового турнира категории АТР-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга соревнований.

Теннис. АТР-250. Лос-Кабос. Результаты матчей на 30 июля:

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Тристан Бойер (США) — 6:7 (4:7), 4:3 (снятие Бойера);

Эдвард Уинтер (Австралия) — Дженсон Бруксби (США) — 3:6, 4:6;

Иржи Легечка (Чехия) — Коулман Вон (Гонконг) — 6:1, 3:6, 4:6;

Артюр Жа (Франция) — Майкл Чжэн (США) — 0:6, 6:4, 6:0;

Денис Шаповалов (Канада) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика) — 6:3, 6:2;

Бернард Томич (Австралия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:2, 6:4;

Далибор Сврчина (Чехия) — Лучано Дардери (Италия) — 3:0 (снятие Дардери);

Кэмерон Норри (Великобритания) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:4, 6:4.

Календарь турнира в Лос-Кабосе
Сетка турнира в Лос-Кабосе
Материалы по теме
Хачанов проиграл 171-й ракетке мира после возвращения на хард. Карен покинул Лос-Кабос
Хачанов проиграл 171-й ракетке мира после возвращения на хард. Карен покинул Лос-Кабос
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android