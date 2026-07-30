Турнир ATP-250 в Лос-Кабосе: результаты матчей на 30 июля

30 июля в Лос-Кабосе, Мексика, продолжился розыгрыш хардового турнира категории АТР-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга соревнований.
Теннис. АТР-250. Лос-Кабос. Результаты матчей на 30 июля:
Франсиско Серундоло (Аргентина) — Тристан Бойер (США) — 6:7 (4:7), 4:3 (снятие Бойера);
Эдвард Уинтер (Австралия) — Дженсон Бруксби (США) — 3:6, 4:6;
Иржи Легечка (Чехия) — Коулман Вон (Гонконг) — 6:1, 3:6, 4:6;
Артюр Жа (Франция) — Майкл Чжэн (США) — 0:6, 6:4, 6:0;
Денис Шаповалов (Канада) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика) — 6:3, 6:2;
Бернард Томич (Австралия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:2, 6:4;
Далибор Сврчина (Чехия) — Лучано Дардери (Италия) — 3:0 (снятие Дардери);
Кэмерон Норри (Великобритания) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:4, 6:4.