Томич в матче с Хачановым одержал самую рейтинговую победу за последние 6 лет

171-я ракетка мира австралийский теннисист Бернард Томич одержал самую рейтинговую победу за последние шесть лет. Последний раз игрока из-топ-30 он обыгрывал в 2018 году. Тогда в финале турнира в Чэнду Томич обыграл итальянца Фабио Фоньини.

На соревнованиях ATP-250 в Лос-Кабосе Томич обыграл россиянина Карена Хачанова, занимающего 26-ю строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Бернарда.

За выход в полуфинал соревнований представитель Австралии сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри, который занимает 39-ю строчку мирового рейтинга.

Турнир в Лос-Кабосе проходит с 27 июля по 1 августа. Действующим чемпионом соревнований является канадский теннисист Денис Шаповалов.