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Томич в матче с Хачановым одержал самую рейтинговую победу за последние 6 лет

Томич в матче с Хачановым одержал самую рейтинговую победу за последние 6 лет
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171-я ракетка мира австралийский теннисист Бернард Томич одержал самую рейтинговую победу за последние шесть лет. Последний раз игрока из-топ-30 он обыгрывал в 2018 году. Тогда в финале турнира в Чэнду Томич обыграл итальянца Фабио Фоньини.

На соревнованиях ATP-250 в Лос-Кабосе Томич обыграл россиянина Карена Хачанова, занимающего 26-ю строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Бернарда.

Лос-Кабос. 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 06:35 МСК
Бернард Томич
171
Австралия
Бернард Томич
Б. Томич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

За выход в полуфинал соревнований представитель Австралии сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри, который занимает 39-ю строчку мирового рейтинга.

Турнир в Лос-Кабосе проходит с 27 июля по 1 августа. Действующим чемпионом соревнований является канадский теннисист Денис Шаповалов.

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Новости. Теннис
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