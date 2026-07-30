«Берни вернулся!» Борис Беккер отреагировал на победу Томича над Хачановым в Лос-Кабосе

Победитель шести турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на победу 171-й ракетки мира австралийца Бернарда Томича над россиянином Кареном Хачановым (26-й в рейтинге) во втором круге турнира ATP-250 в Лос-Кабосе. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Томича.

«Берни вернулся!» — написал Беккер в социальных сетях.

Благодаря победе над Хачановым Томич впервые с 2019 года вышел в 1/4 финала турнира ATP^ а также одержал самую рейтинговую победу за последние шесть лет.

За выход в полуфинал соревнований в Лос-Кабосе представитель Австралии сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри, который занимает 39-ю строчку мирового рейтинга.