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«Берни вернулся!» Борис Беккер отреагировал на победу Томича над Хачановым в Лос-Кабосе

«Берни вернулся!» Борис Беккер отреагировал на победу Томича над Хачановым в Лос-Кабосе
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на победу 171-й ракетки мира австралийца Бернарда Томича над россиянином Кареном Хачановым (26-й в рейтинге) во втором круге турнира ATP-250 в Лос-Кабосе. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Томича.

Лос-Кабос. 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 06:35 МСК
Бернард Томич
171
Австралия
Бернард Томич
Б. Томич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Берни вернулся!» — написал Беккер в социальных сетях.

Благодаря победе над Хачановым Томич впервые с 2019 года вышел в 1/4 финала турнира ATP^ а также одержал самую рейтинговую победу за последние шесть лет.

За выход в полуфинал соревнований в Лос-Кабосе представитель Австралии сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри, который занимает 39-ю строчку мирового рейтинга.

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