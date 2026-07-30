«Вполне может собрать в своей копилке более 20 титулов ТБШ». Макки — о Синнере

Известный тренер Рик Макки выразил мнение, что первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер может выиграть более 20 турниров «Большого шлема» в карьере.

«Синнер сейчас на вершине, совсем как в детстве, когда он мчался с горы, словно турбированный итальянский спорткар, чтобы стать чемпионом по лыжному спорту. Теперь же «Красная ракета» идёт только на подъём, и мне кажется, что, если обойдется без травм, он вполне может собрать в своей копилке более 20 титулов на турнирах «Большого шлема», – написал Макки на своей странице в X.

Яннику Синнеру 24 года. На данный момент на его счету пять побед на ТБШ.