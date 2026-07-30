«В моей ДНК заложено стремление бороться». Ходар — после выхода в 1/4 финала в Вашингтоне

24-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар высказался о победе над японцем Кеем Нисикори во втором круге турнира ATP-500 в Вашингтоне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

«Кей — один из величайших игроков всех времён. Он выиграл много титулов. Приятно играть против такой легенды, как Кей. Я знал, что должен играть по‑своему. Думаю, мне удалось хорошо исправить некоторые ошибки, которые я допустил в начале матча, так что я очень доволен.

В моей ДНК заложено стремление бороться до конца, выкладываться на корте на все 100 и никогда не сдаваться. Я упорно тренировался в межсезонье, чтобы достичь такого уровня игры», — приводит слова Ходара Punto de Break.