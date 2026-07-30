«Придётся выложиться на полную». Ходар — о предстоящем матче с Музетти в Вашингтоне

24-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился настроем на предстоящий четвертьфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США), где он сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, занимающим 15-ю строчку рейтинга ATP.

«Я знаю, что Музетти — отличный игрок, и мне придётся выложиться на полную, если я хочу победить», — приводит слова Ходара Punto de Break.

Встреча Ходара и Музетти в Вашингтоне запланирована на пятницу, 31 июля. Теннисисты впервые сыграют друг с другом на турнирах ATP.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.