«Придётся выложиться на полную». Ходар — о предстоящем матче с Музетти в Вашингтоне
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24-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился настроем на предстоящий четвертьфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США), где он сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, занимающим 15-ю строчку рейтинга ATP.
Вашингтон (м). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 17:00 МСК
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Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Не начался
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Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Я знаю, что Музетти — отличный игрок, и мне придётся выложиться на полную, если я хочу победить», — приводит слова Ходара Punto de Break.
Встреча Ходара и Музетти в Вашингтоне запланирована на пятницу, 31 июля. Теннисисты впервые сыграют друг с другом на турнирах ATP.
Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.
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