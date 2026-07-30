15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Придётся выложиться на полную». Ходар — о предстоящем матче с Музетти в Вашингтоне

«Придётся выложиться на полную». Ходар — о предстоящем матче с Музетти в Вашингтоне
Комментарии

24-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился настроем на предстоящий четвертьфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США), где он сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, занимающим 15-ю строчку рейтинга ATP.

Вашингтон (м). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 17:00 МСК
Рафаэль Ходар
24
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Музетти
15
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Я знаю, что Музетти — отличный игрок, и мне придётся выложиться на полную, если я хочу победить», — приводит слова Ходара Punto de Break.

Встреча Ходара и Музетти в Вашингтоне запланирована на пятницу, 31 июля. Теннисисты впервые сыграют друг с другом на турнирах ATP.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

Материалы по теме
«В моей ДНК заложено стремление бороться». Ходар — после выхода в 1/4 финала в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android