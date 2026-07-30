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«Буду рядом, просто в другой роли». Айла Томлянович досрочно завершила сезон-2026

«Буду рядом, просто в другой роли». Айла Томлянович досрочно завершила сезон-2026
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92-я ракетка мира 33-летняя австралийская теннисистка Айла Томлянович объявила о досрочном завершении сезона-2026.

«Всем привет! Это был трудный год — я боролась с небольшими травмами, поэтому решила досрочно завершить сезон и полностью восстановиться к 2027 году. Я ненавижу находиться вдали от корта, но не переживайте: я не пропаду надолго. Буду рядом, просто в другой роли. С любовью», — написала Томлянович в социальных сетях.

Последний раз в этом сезоне Томлянович выходила на корт на Уимблдоне-2026, где в первом круге соревнований проиграла квалифаеру из Грузии Мариам Болквадзе. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 4:6.

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