«Потребовалась некоторая адаптация». Осака — о выходе в 1/4 финала в Вашингтоне

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о выходе в 1/4 финала на турнире WTA-500 в Вашингтоне.

«Это забавно, потому что я думала, что, уезжая с травяных кортов, буду безумно рада снова коснуться харда, а потом на первой тренировке на харде я подумала: может, мне намного больше нравится травяной. Потребовалась некоторая адаптация. Нужно было к этому привыкнуть.

Но я думаю, что на первой же тренировке после возвращения на хардовый корт я наконец поняла, почему люди говорили, что моя игра больше подходит для травяного корта, потому что там всё намного быстрее», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.