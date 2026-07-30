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«Потребовалась некоторая адаптация». Осака — о выходе в 1/4 финала в Вашингтоне

«Потребовалась некоторая адаптация». Осака — о выходе в 1/4 финала в Вашингтоне
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о выходе в 1/4 финала на турнире WTA-500 в Вашингтоне.

Вашингтон (ж). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 01:40 МСК
Эшлин Крюгер
67
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
3 		1
6 		3
         
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Это забавно, потому что я думала, что, уезжая с травяных кортов, буду безумно рада снова коснуться харда, а потом на первой тренировке на харде я подумала: может, мне намного больше нравится травяной. Потребовалась некоторая адаптация. Нужно было к этому привыкнуть.

Но я думаю, что на первой же тренировке после возвращения на хардовый корт я наконец поняла, почему люди говорили, что моя игра больше подходит для травяного корта, потому что там всё намного быстрее», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

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