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«Я бы хотел завоевать этот титул». Фриц — о желании победить на турнире в Вашингтоне

«Я бы хотел завоевать этот титул». Фриц — о желании победить на турнире в Вашингтоне
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о желании выиграть турнир ATP-500 в Вашингтоне. Во втором круге соревнований Фриц обыграл Камиля Майхшака из Польши, а в 1/4 финала сыграет со своим соотечественником Алексом Михельсеном.

«Я давно здесь играю, и в тот год, когда я выходил в полуфинал, тогда чувствовал себя довольно хорошо. Так что да, я бы хотел завоевать этот титул», — приводит слова Фрица пресс-служба ATP.

В прошлом году на турнире в Вашингтоне Фриц дошёл до четвертьфинала, где уступил Алехандро Давидович-Фокине. Лучший результат на этих соревнованиях Тейлор показал в 2023 году, сыграв в полуфинале.

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