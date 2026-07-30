«Я бы хотел завоевать этот титул». Фриц — о желании победить на турнире в Вашингтоне

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о желании выиграть турнир ATP-500 в Вашингтоне. Во втором круге соревнований Фриц обыграл Камиля Майхшака из Польши, а в 1/4 финала сыграет со своим соотечественником Алексом Михельсеном.

«Я давно здесь играю, и в тот год, когда я выходил в полуфинал, тогда чувствовал себя довольно хорошо. Так что да, я бы хотел завоевать этот титул», — приводит слова Фрица пресс-служба ATP.

В прошлом году на турнире в Вашингтоне Фриц дошёл до четвертьфинала, где уступил Алехандро Давидович-Фокине. Лучший результат на этих соревнованиях Тейлор показал в 2023 году, сыграв в полуфинале.