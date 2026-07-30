15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Возненавидел бы теннис после такого финала». Кей Нисикори – о поражении от Ходара

«Возненавидел бы теннис после такого финала». Кей Нисикори – о поражении от Ходара
Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори прокомментировал поражение от испанского теннисиста Рафаэля Ходара во втором круге турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Вашингтон (м). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 03:05 МСК
Рафаэль Ходар
24
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Кей Нисикори
721
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори

«Я не мог попасть мячом в корт, мне даже стало смешно. Это был типичный матч после возвращения [в тур]. На тренировках я бью по мячу хорошо, но, когда дело доходит до реальной игры, у меня ничего не получается. Когда матч закончился, я подумал: «Я не могу уйти из спорта, если это была моя последняя игра. Возможно, я бы даже возненавидел теннис после такого финала», – сказал Нисикори на пресс-конференции.

Календарь турнира в Вашингтоне
Сетка турнира в Вашингтоне
Материалы по теме
Ходар вышел в 1/4 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне, обыграв Нисикори в двух сетах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android