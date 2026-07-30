«Возненавидел бы теннис после такого финала». Кей Нисикори – о поражении от Ходара
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Бывшая четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори прокомментировал поражение от испанского теннисиста Рафаэля Ходара во втором круге турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.
Вашингтон (м). 2-й круг
30 июля 2026, четверг. 03:05 МСК
24
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
721
Кей Нисикори
К. Нисикори
«Я не мог попасть мячом в корт, мне даже стало смешно. Это был типичный матч после возвращения [в тур]. На тренировках я бью по мячу хорошо, но, когда дело доходит до реальной игры, у меня ничего не получается. Когда матч закончился, я подумал: «Я не могу уйти из спорта, если это была моя последняя игра. Возможно, я бы даже возненавидел теннис после такого финала», – сказал Нисикори на пресс-конференции.
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