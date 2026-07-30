Ига Швёнтек: мне кажется, я бы подошла для большинства видов спорта

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о своих талантах, помимо игры в теннис.

— Есть ли у тебя таланты, помимо тенниса?

— Очень бы хотелось играть на каком‑нибудь музыкальном инструменте. Мне кажется, я подошла бы для большинства видов спорта. Знаю, что это звучит нескромно, но, мне кажется, если бы раньше я начала заниматься каким‑то спортом вообще с мячами, то была бы в этом хороша. Я умею готовить очень хорошие завтраки, — сказала Швёнтек в подкасте Natalia Szymańczyk на YouTube.

В этом сезоне Ига Швёнтек на турнирах «Большого шлема» дошла до 1/4 финала на Australian Open, до четвёртого круга на «Ролан Гаррос» и до третьего круга на Уимблдоне.