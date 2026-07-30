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«Больше думаю о том, что надеть». Нисикори — о графике US Open и игре в миксте с Осакой

«Больше думаю о том, что надеть». Нисикори — о графике US Open и игре в миксте с Осакой
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Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори высказался о плотном расписании грядущего US Open — 2026.

Перед стартом US Open — 2026 во второй раз в подряд пройдёт турнир в миксте. Нисикори сыграет со своей соотечественницей Наоми Осакой. Даты проведения соревнования (25-26 августа) пересекаются с квалификацией, которую нужно пройти Нисикори для попадания в основную одиночную сетку.

«Я совсем не переживаю из-за накладок в расписании между микстом на US Open и квалификацией. Больше думаю о том, что надеть. Если Наоми [Осака] появится в чём-то потрясающем, мне нужно будет подобрать наряд под её образ. Это единственное, что меня беспокоит, а вовсе не график», – сказал Нисикори на пресс-конференции.

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