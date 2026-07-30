«Мне кажется, это моё будущее». Ига Швёнтек — о своём фонде для поддержки молодых игроков

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о работе своего фонда. Швёнтек создала свой благотворительный фонд в июле 2025 года, чтобы поддерживать молодых польских спортсменов, опираясь на собственный трудный путь.

— Серена Уильямс сказала: быть номером один — это круто, но работа для нового поколения ещё важнее. Ты, наверное, очень согласна с этим.

— Да, потому что, по сути, мне кажется, это действительно оказывает реальное влияние. И такие вещи действительно меняют мир. Спорт — это развлечение, поэтому очевидно, что он очень важен. И то, что люди меня поддерживают и так вовлечены, наверняка тоже иногда меняет их и мою жизнь. Но тот след, который ты можешь оставить, — это как раз такие инициативы. Мне кажется, они могут изменить и показать, что для тебя важнее всего. Я очень рада, что наконец основала этот фонд, потому что идея возникла уже три года назад. Жизнь в теннисе настолько интенсивна, что иногда не было на это времени. У нас есть стипендии, так что много чего происходит. Надеюсь, таких проектов будет больше, фонд будет развиваться. Мне кажется, это моё будущее. Как будто когда‑нибудь, скажем, через 10 лет, я закончу играть в теннис, этот фонд будет тем, чем я смогу гордиться. Это даёт мне мотивацию и иногда вдохновляет.

— Ты, например, через фонд реализуешь то, чего сама, возможно, не имела?

— Да, это было основное намерение. В Польше у нас нет никакой такой системы, по которой можно было бы ориентироваться. В некоторых дисциплинах, возможно, есть, в видах спорта, тесно связанных со спортивными федерациями, но в теннисе так, что родитель сам должен выстроить путь ребёнка — с какими тренерами работать, когда включать общую физическую подготовку. На всё это нужны и частные средства, и собственная инициатива родителя. Иногда мне казалось, что нам не хватало просто кого‑то, к кому можно было бы обратиться за советом. Бывало, что не хватало денег, но папа немного скрывал это от меня и от нас, потому что моя сестра тоже когда‑то играла, поэтому в тот момент я не до конца понимала ситуацию. Думаю, возможно, мне не хватало перспективы, потому что в целом большую часть жизни не ожидала, что добьюсь какого‑то успеха в теннисе. Скорее, думала, что если это удавалось, например, только Агнешке Радваньской, то каковы шансы, что буду следующей? Я была реалисткой, и нас с сестрой воспитывали с идеей, что нужно хорошо учиться, потому что одна травма — и ты можешь больше не играть в теннис. Поэтому, может быть, иногда не хватало вдохновения и веры, что это реально. Думаю, у моего папы иногда было больше этой веры, чем у меня. С другой стороны — без всех этих уроков и трудных моментов я не стала бы тем человеком, которым стала. Они многому меня научили, — сказала Швёнтек в подкасте Natalia Szymańczyk на YouTube.