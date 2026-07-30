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Новак Джокович впервые с 2023 года сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати

Новак Джокович впервые с 2023 года сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Соревнования пройдут с 13 по 23 августа.

«Всем привет, рад сообщить, что в этом году я выступлю в Цинциннати впервые с 2023 года. Тогда я провёл один из лучших финалов на «Мастерсах» в моей карьере. Не могу дождаться возвращения и выступления перед вами. Очень рад увидеть всех болельщиков и любителей тенниса со всего мира, которые будут на этом турнире. Увидимся скоро», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира в Цинциннати.

Последний раз на этом турнире Джокович выступал в 2023 году, тогда в финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Всего за карьеру серб выигрывал «Мастерс» в Цинциннати три раза (2018, 2020, 2023).

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