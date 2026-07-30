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Карлос Алькарас опубликовал подборку фото за июль и впервые показал новую причёску

Карлос Алькарас опубликовал подборку фото за июль и впервые показал новую причёску
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Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал на своих страницах в соцсетях подборку фотографий, сделанных в июле. На первом кадре Карлос показал новый образ.

Фото: Из личного архива Алькараса

Фото: Из личного архива Алькараса

Фото: Из личного архива Алькараса

Фото: Из личного архива Алькараса

Фото: Из личного архива Алькараса

Алькарас не выходил на корт в официальных матчах с середины апреля из-за травмы запястья. Карлос пропустил два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» (не защитил титул) и Уимблдон (не защитил очки за финал). Из-за этого испанец опустился со второй строчки рейтинга ATP на третью.

Ранее стало известно, что Алькарас заявился на «Мастерс» в Цинциннати, который пройдёт с 11 по 23 августа. Карлос — действующий чемпион турнира.

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