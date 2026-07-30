Чен — Калинская: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Вашингтоне

Сегодня, 30 июля, в Вашингтоне, США, продолжится розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. 20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская во втором круге соревнований встретится с представительницей Индонезии Джаниче Чен (37-я в рейтинге). Встреча начнётся не ранее 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джаниче Чен — Анна Калинская. Теннисистки впервые сыграют друг с другом на уровне WTA.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей чемпионкой соревнований является 34-я ракетка мира Лейла Фернандес (Канада). В прошлогоднем финале она обыграла Калинскую со счётом 6:1, 6:2.