«Огромное дело — начать с победы». Бен Шелтон – о выходе во 2-й круг ATP-500 в Вашингтоне

Американский теннисист Бен Шелтон, занимающий восьмую строчку рейтинга, прокомментировал свою победу над соотечественником Мартином Даммом-младшим в первом круге турнира ATP-500 в Вашингтоне.

– У тебя была бурная реакция после победы в этом матче. Мне интересно, что значит для тебя эта победа после последних нескольких месяцев, учитывая, что ты довольно часто вылетал на ранних этапах турниров?

– Думаю, это огромное дело — начать с победы здесь и нарабатывать матчевую практику перед US Open. По сравнению с грунтом и другими сериями, у теннисистов не так много времени, чтобы найти свой ритм на харде. Если вылетаешь рано на двух или трёх таких турнирах, это может сказаться на уверенности и на результатах на US Open.

Очевидно, хард мне очень хорошо подходит, хочу быть в отличной форме к Нью-Йорку. Именно такие матчи подталкивают меня к действительно хорошей игре. Сделать брейк у парня, который очень сильно подаёт, три раза за матч — это большой успех, даже несмотря на то, что я дважды проиграл свою подачу. Геймы на приёме действительно важны. Так что быть здесь, в Вашингтоне, на таких кортах, начать с победы и дать себе ещё одну возможность сыграть с игроком высокого уровня — это огромная честь для меня, наверное, отсюда такая бурная реакция, – сказал Шелтон на пресс-конференции после матча.

Во втором круге Шелтону предстоит встретиться с французом Уго Умбером (29-й номер рейтинга).