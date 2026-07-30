«Были времена, когда у меня было гораздо больше проигрышей». Шелтон — о серии поражений

Восьмая ракетка мира американец Бен Шелтон рассказал, как справляется с длительной серией поражений.

– Каково тебе было после поражения на Уимблдоне? Как настраиваешься на дальнейшие турниры? Вы, ребята, как бы живёте тем, чтобы снова выйти и соревноваться, а тут внезапно негде соревноваться.

– Да, для меня проигрыш в первом круге Уимблдона стал хорошей возможностью провести время дома, но я не особо отдыхал. Много работал над телом, физической формой. Я просто сосредоточился на том, чтобы тренироваться как собака три недели, не сбавляя оборотов, и действительно выкладываться, прежде чем приехать сюда и готовиться к турниру. Так что для меня это было здорово.

Были времена, когда у меня было гораздо больше поражений подряд, чем сейчас. Я выиграл шесть-семь матчей на траве и проиграл два. Очевидно, я проиграл там, где точно не хотел проигрывать, но это часть спорта. В 2023 году шесть месяцев не мог выиграть два матча подряд в туре. Это вещи, которые учишься принимать, — сказал Шелтон на пресс-конференции турнира ATP-500 в Вашингтоне.