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Наоми Осака — о Нисикори: он один из лучших теннисистов в истории

Наоми Осака — о Нисикори: он один из лучших теннисистов в истории
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о своём соотечественнике Кее Нисикори, отметив, что считает его одним из лучших игроков в истории тенниса.

«Считаю, что он один из лучших теннисистов в истории. Мне кажется, многие его недооценивают. Но был период, когда он занимал четвёртое место в мировом рейтинге.

На протяжении очень долгого времени он постоянно доходил до четвертьфиналов и полуфиналов, а останавливали его только Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Энди Маррей — величайшие игроки.

Он настоящий первопроходец. Он вдохновил очень многих японских теннисистов, на протяжении долгих лет именно он был главным лицом японского тенниса», — сказала Осака в студии Tennis Channel.

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