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Фото: Янник Синнер показал, в какой форме сыграют на US Open — 2026

Фото: Янник Синнер показал, в какой форме сыграют на US Open — 2026
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер показал, в какой игровой форме он примет участие на предстоящем Открытом чемпионате США — 2026.

Фото: Nike

Фото: Nike

Основа формы — белый цвет футболки с бордовыми вставками на рукавах и воротнике, а также шорты и кроссовки бордового цвета

В 2025 году Синнер сыграл в финале US Open, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.
Ранее итальянец стал чемпионом Уимблдона-2026, а чуть позже отказался от участия в предстоящем «Мастерсе» в Монреале, Канада.

Открытый чемпионат США — 2026 пройдёт с 30 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

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