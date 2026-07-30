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«Адаптируемся к любым обстоятельствам». Потапова — о переносах матчей из-за погоды

«Адаптируемся к любым обстоятельствам». Потапова — о переносах матчей из-за погоды
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Австрийская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 27-ю строчку рейтинга, рассказала, как теннисисты приспосабливаются к частым переносам матчей из-за погодных условий.

– Если говорить о задержке матча из-за дождя, это не такая уж редкость в теннисе. Как ты готовилась к этому? Сколько у тебя осталось на подготовку перед матчем в Винус [Уильямс]?
– Это часть нашего спорта — ты никогда точно не знаешь, во сколько выйдешь, так что нужно быть готовой ко всему. К сожалению, из-за дождя всё немного запуталось, у меня не было возможности размяться на корте перед матчем, так что пришлось выходить как есть. Думаю, поэтому у меня был немного медленный старт, если это можно так назвать. Мы здесь для того, чтобы адаптироваться к любым обстоятельствам и просто стараться изо всех сил.

– Что касается погоды, температуры, как тебе показалось покрытие? Было немного прохладнее, хотя днём было жарче.
– Честно говоря, ощущалось как другой турнир, потому что я всегда тренировалась днём в жару и влажность. Очевидно, после дождя стало прохладнее, температура сильно упала, влажность ушла. Стало суше. Как я уже сказала, мы здесь, чтобы адаптироваться к любым обстоятельствам. Думаю, мы справляемся с этим хорошо, потому что каждая неделя для нас разная. Это отличный опыт — играть при свете софитов в Вашингтоне. Посмотрим, смогу ли я сыграть так ещё раз, – сказала Потапова на пресс-конференции после матча на турнире WTA-500 в Вашингтоне.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Потапова сыграет против российской теннисистки Дианы Шнайдер (18-я строчка рейтинга).

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