Музетти — о победе над Вукичем: мой первый настоящий матч после возвращения

15-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал победу во втором круге турнира АТР-500 в Вашингтоне, США, над австралийцем Александаром Вукичем (6:3, 5:7, 6:3).
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«Это был мой первый, можно сказать, настоящий матч после возвращения, в котором были и взлёты, и спады. И самое главное — я сумел найти выход из любой ситуации.
Очень хорошо играл примерно до середины второго сета. Контролировал игру, действовал агрессивно и удачно использовал резаные удары. Затем не реализовал несколько брейк-пойнтов во втором сете, которые у меня были, а он воспользовался своим шансом и в концовке партии начал очень хорошо играть с форхенда.
Но уже в начале третьего сета сразу изменил свой настрой, свою энергию, постарался немного подбодрить себя, и это сработало. Я очень рад», – сказал Музетти в студии Tennis Channel.
- 30 июля 2026
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