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Музетти — о победе над Вукичем: мой первый настоящий матч после возвращения

Музетти — о победе над Вукичем: мой первый настоящий матч после возвращения
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15-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал победу во втором круге турнира АТР-500 в Вашингтоне, США, над австралийцем Александаром Вукичем (6:3, 5:7, 6:3).

Вашингтон (м). 2-й круг
29 июля 2026, среда. 20:10 МСК
Александар Вукич
105
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 3
6 		5 6
         
Лоренцо Музетти
15
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Это был мой первый, можно сказать, настоящий матч после возвращения, в котором были и взлёты, и спады. И самое главное — я сумел найти выход из любой ситуации.

Очень хорошо играл примерно до середины второго сета. Контролировал игру, действовал агрессивно и удачно использовал резаные удары. Затем не реализовал несколько брейк-пойнтов во втором сете, которые у меня были, а он воспользовался своим шансом и в концовке партии начал очень хорошо играть с форхенда.

Но уже в начале третьего сета сразу изменил свой настрой, свою энергию, постарался немного подбодрить себя, и это сработало. Я очень рад», – сказал Музетти в студии Tennis Channel.

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