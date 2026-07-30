Музетти: ожидал, что мне будет гораздо сложнее так быстро набрать форму

15-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о своей игровой форме после возвращения в тур. Итальянец принимает участие в турнире в Вашингтоне, США, который стал для него первым с середины мая 2026 года.

«Перед началом турнира мне казалось, что я был немного дальше от своей оптимальной формы. Но сейчас, честно говоря, чувствую себя на корте хорошо.

Мне удаётся удачно сочетать разные элементы своей игры. Понимаю, на этом покрытии должен действовать агрессивно, поэтому играю именно так. Думаю, мне очень помогают подача и приём. Честно говоря, я немного удивлён, потому что ожидал, что мне будет гораздо сложнее так быстро набрать форму. Поэтому приятно удивить самого себя», — сказал Музетти в студии Tennis Channel.